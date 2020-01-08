Депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська продовжує дивувати

Дивний пост колаборант опублікувала у своєму Telegram-каналі, передає Politeka.net.

Зокрема, депутат нелегітимної російської Держдуми Наталія Поклонська приїхала до окупованого Криму і раптово заговорила українською мовою.

За словами Поклонської, вона приїхала на анексований півострів, щоб провести Різдво в компанії рідного батька.

"Гапередодні казкового і улюбленого свята Різдва Христового хочу побажати кожному миру і любові! Я знаю, що найзаповітніші і неймовірні бажання обов'язково збудуться — треба тільки вірити! Ще нехай усі сім'ї збираються разом на Різдво! Різдвяний святвечір я зустрічаю в батьківському домі в Криму. На фото ми разом з татом — готуємо святковий стіл. Потім підемо в храм на різдвяну службу!", - написала депутат Держдуми РФ.

"Христос рождається! Славімо Його! Або, як кажуть у Росії, з наступаючим Різдвом Христовим!", - підсумувала Поклонська у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми повідомляли, що депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вирішила хайпанути і відреагувала на новорічне привітання президента України Володимира Зеленського.

"Як завжди, багато критиків — усе їм не подобається. А ось я рада змін, які відбулися в Україні. Вперше за всю історію країни не було соромно за українського президента. Пропало відчуття, що ти знаходишся на з'їзді КПРС, де зачитують нудний доповідь про посівних і ударних трудові подвиги. Зазвичай після такого ложка з олів'є в рот не лізе — пропадав апетит", - гучно заявила вона.

Під повідомленням Поклонської в Мережі виникла бурхлива дискусія.

Також ми розповідали про те, що Наталя Поклонська розкритикувала російські пропагандистські ток-шоу, на які, на її думку, українців запрошують тільки для того, щоб познущатися.

Вона додала, що необхідно запрошувати стоять політиків і експертів з України, які будуть доносити свою позицію росіянам, а це, в свою чергу, буде сприяти «примирення ворогуючих народів».

Нагадаємо, Поклонську підловили на новому феєричному брехня.

Як повідомляла Politeka, Поклонська образилася на «вигнання» з секти.

Також Politeka писала про те, що чоловік втік від скандальної Поклонської і різко висловив все.