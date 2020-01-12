В Російській Федерації на сьогоднішній день є безліч інструментів за допомогою яких буде чинитися тиск на білоруського президента Олександра Лукашенка
Таку думку висловив російський політолог Валерій Соловей для одного з російських ЗМІ. Експерт вважає, що питання, яке стосується об'єднання Москви і Мінська ніколи не буде закритим.
Крім того, це питання може перейти в практичну площину, а до того часу залишилося лише кілька місяців.
«Через кілька місяців відбудеться набагато більший масштаб «звершень», - спрогнозував політолог Валерій Соловей.
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За словами експерта, для поглибленої інтеграції потрібні не тільки референдуми, але більш примітивні і сильні дії, які готова застосувати Російська Федерація.
«Наприклад, такий тиск на Лукашенка, що він просто не зможе встояти», - повідомив політолог.
На думку Соловея, Російська Федерація на даний момент задіяла не всі можливості для того, щоб Лукашенко прийняв умови Кремля. У РФ все ще є важелі тиску, які рано чи пізно будуть задіяні.
«Наскільки я знаю, йому сформулювали дилему таким чином: інтеграція буде з тобою або без тебе, обирай. Ну, ось він поки все мнеться. Все потрібно вирішити до літа», - резюмував Соловей.
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