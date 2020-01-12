Російській Федерації зараз необхідно, щоб всі забули про катастрофу винуватцем, якої вони стали

Російська Федерація зможе перебити в інформаційному просторі шлейф від катастрофи малазійського «Боїнга»

Після аварії пасажирського авіалайнера в Ірані Україна повинна захищати власні інтереси, а не побоюватися погіршення відносин з тою чи іншою державою.

Таку думку висловив політолог Євген Магда для видання Новини України – From-UA.

Політолог зазначає, що в даному конкретному випадку має місце бути унікальний збіг обставин, адже за часом і подачою інформації збіглися обстріл Іранськими військовими американських баз, розташованих в Іраку, а також трагедія з українським пасажирським літаком МАУ.

Магда вважає, що немає між цими подіями прямий взаємозв'язок, крім усього іншого, саме Іран більше за інших країн зацікавлений в тому, щоб скоріше дізнатися причину аварії українського літака. Та й серед загиблих були іранці.

Але експерт висловив думку, що Російська Федерація обов'язково буде висувати якусь версію у тому, що у катастрофі українського літака винні військові США.

Він відзначає, що в даний момент Російській Федерації зараз необхідно, щоб всі забули про катастрофу з малазійським Боїнгом і перекинули свою увагу на іншу схожу катастрофу.

«Москві це потрібно для того, щоб перебити в інформаційному просторі шлейф від катастрофи малазійського «Боїнга», - адже вже весною цього року має розпочатися судовий процес над особами, яких вважають винуватцями цієї катастрофи» - висловив думку політолог Євген Магда.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту: трагедія потрапила на відео.