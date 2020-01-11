Після його візитів у Європу там траплялися нещасні випадки

Стало відомо ім'я людини, яка може зіпсувати життя президента Російської Федерації Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, політолог Юрій Романенко на особистій сторінці Facebook звернув увагу на фатальні нещасні випадки, які відбувалися в Європі та Америці після того, як там побував президент України Володимир Зеленський.

"Тенденція, однако. Поговорив з Макроном 12 квітня - згорів Нотердам де Парі. Поговорив по телефону з Трампом - почався імпічмент. Змотався в Оман - почалася заваруха в Затоці. А султан Оману буквально кілька годин тому помер", - зазначив Романенко, натякаючи на нещасні події, які нібито приносить Володимир Зеленський.

Крім того, він зробив висновок, що Володимиру Зеленському потрібно частіше зустрічатися з Володимиром Путіним раптом це подіє і на президента РФ.

Користувачі мережі сприйняли жарт Романенко на ура і почали коментувати його пост з таким же гумором. Багато з них погодилися, що пора відправити Зеленського до Москви, а інші комменторы пригадали декілька фатальних подій, які забув згадати Романенко.

"Можна відпускати в Москву! З офіційним візитом!", "Бідоносець", "То-то путін так довго петляв від зустрічі", "А Меркель, ледве вижила)", "І пані Меркель тремтіла ", як осиковий лист". Щось відчувала мабуть", "Зустрівся з Меркель і з тих пір її почало трусити зустрівся з Санду її відправили у відставку ", "Зеленського скоро тупо забанять і будуть шарахатся від нього як від чуми......там нагорі народ дуже забобонний", "Вершник апокаліпсису)".

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