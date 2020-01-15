Повернення окупованих Росією територій Донбасу стане великою проблемою для України

Таку думку в коментарі журналістам озвучив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах, передає Обозреватель.

За його словами, Україна буде приречена, навіть якщо Російська Федерація виведе з окупованого Донбасу свої війська.

В якості прикладу він навів анексовану Абхазію, яка "померла" після приходу туди російських військ.

"Л/ДНР", як і Абхазія, якщо реально на це дивитися... Ну добре, росіяни пішли звідти. Путін помер, прийшов інший, новий Горбачов", і говорить – робіть, що хочете. Куди абхази підуть – назад в Грузію? Не впевнений, що їх грузини візьмуть з відкритими обіймами. Не впевнений, що грузини їх вважатимуть рівноправними громадянами своєї країни, особливо тих, у кого руки в крові, або коли в ополченні служили, або хліб пекли для своїх ополченців. Як для бандерівців – хтось пік хліб, значить, він вже був зрадником, вже розстрільна стаття", – озвучив військовий США свою думку.

За словами Табаха, спершу потрібно визначитися, за чий рахунок будуть відновлювати зруйновані регіони, постраждалі від активних бойових дій.

"Те ж саме у вас – добре, ви увійшли зараз в "Л/ДНР", у вас достатньо військ. А далі що? Хто буде відбудовувати інфраструктуру? Який далі план? Як ви до цих людей будете ставитися? Чи вони будуть рівноправними громадянами або другого сорту? За кого вони будуть голосувати – знову за проросійські сили? Навіщо це потрібно? Дуже складна ситуація", – додав офіцер у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Гаррі Табах також заявив, що глава країни-агресора Володимир Путін добре навчився створювати осередки нестабільності – "зачароване коло" в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії, на Донбасі.

А далі – без мене не розберетеся, сідайте зі мною за стіл – товариш Рузвельт, товариш Черчілль і я. Сиджу за цим столом і з вами на рівних обговорювати проблему, яку я ж і створив", – резюмував капітан ВМС США.

Нещодавно ми писали, що президент Росії Володимир Путін приписав українські території до складу РФ і заявив, що обов'язково з усім розбереться.

Таку заяву президент Російської Федерації Володимир Путін зробив під час прес-конференції.

Глава країни-агресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій. Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти із складу Радянського Союзу.

Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.