Володимир Зеленський поговорив з Ангелою Меркель після зустрічі з Володимиром Путіним

У середу, 15 січня, український президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Однією з головних тем розмови став збитий в Ірані український Боїнг 737. Крім того, політики обговорили питання транзиту газу і ситуації на Донбасі. Як передає Politeka, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Меркель принесла свої співчуття у зв'язку з катастрофою в Ірані, в якій загинуло 176 чоловік. Зеленський подякував за підтримку і готовність до взаємодії з Україною та іншими країнами для проведення відкритого та неупередженого розслідування катастрофи Боїнга.

Президент України зазначив, що на місці аварії з перших днів працювала група українських експертів. Частина з них досі залишаються в Ірані для ідентифікації та повернення на батьківщину тіл жертв катастрофи, а також для роботи з чорними ящиками.

Зеленський, Меркель

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Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності всіх її винуватців.

Крім того, лідери України та Німеччини обговорили тему транзиту газу через територію України. В ході розмови Зеленський зазначив, що задоволений компромісом в угоді з російським Газпромом, а Меркель зазначила, що тепер потрібно зосередитися на розвитку української ГТС.

Також було піднято тема ситуації на Донбасі, яка стала вже незмінною. Зеленський зазначив, що нормандський саміт у Парижі допоміг Києву досягти домовленості про повернення додому українських полонених.

«Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 осіб. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі», - заявив президент.

Зеленський також додав, що Україна вже готує нові списки для обміну полоненими з Росією.

У той же час він стурбований тим, що бойовики не виконують домовленості з «режиму тиші». Зеленський підкреслив, що ця тема буде обговорюватися на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня.

Також український президент повідомив, що в Києві визначилися з трьома додатковими ділянками розведення сил на Донбасі.

Зазначимо, що минулого тижня Меркель побувала з візитом в Москві і зустрілася з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Меркель несподівано домовилася з Путіним і летить до Москви.

Як повідомляла Politeka, Путін мимоволі видав претензії до України на зустрічі з Меркель.

Також Politeka писала, Меркель зателефонувала Путіну після зустрічі з Зеленським, у Кремлі радіють.