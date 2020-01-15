Юлія Тимошенко цілком могла б зайняти прем'єрське крісло через перипетії в Кабміні.

Такої думки дотримуються соратники лідера «Батьківщини», але сама Юлія Тимошенко, схоже, не поспішає займати пост глави уряду, передає «Українська правда». Як заявила екс-прем'єр, при президенті Володимирі Зеленському вона не зможе стати прем'єр-міністром.

«Це нереально. Я дуже добре знаю природу народження влади Зеленського, і моє прем'єрство не буде сумісним з його президентством», - сказала Юлія Володимирівна.

Правда, колеги Тимошенко у Верховній Раді не так категоричні. Вони відзначають, що в разі відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука Тимошенко може поборотися за його посаду. Заради цієї мети вона буде шукати підтримки у олігархів.

Як повідомляє видання, посилаючись на джерела в лавах партії «Батьківщина», сьогодні Юлія Тимошенко зайнята тим, що намагається зберегти підтримку свого електорату. Про розширення мова навіть не йде, всі сили кинуті на тих людей, які підтримали «Батьківщину» на парламентських виборах. Цільова аудиторія Тимошенко на сьогоднішній день - соціально незахищені громадяни та літні люди.

Зазначимо, що днями Юлія Тимошенко з'явилася на погоджувальній раді з новою зачіскою. Вона розпустила волосся, а верхні пасма зібрала в невеликий хвостик на потилиці. Як відомо, Тимошенко досить часто змінює імідж перед важливими подіями. Користувачі мережі вважають, що чергова зміна образу також може свідчити про зміни в політичному плані.

До речі, від знаменитої коси Юлія Володимирівна відмовилася, щоб стати схожою «більше на жінку, ніж на бійця».

Нагадаємо, що Вакарчука з Тимошенко застукали в самий пікантний момент, фото облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, соратник Тимошенко влаштував мордобій з охоронцем під Києвом.

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