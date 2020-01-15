Скандальний нардеп Ілля Ківа вразив новою інтимною витівкою в залі Верховної Ради

Депутат від «Опозиційної платформи» не раз опинявся в центрі уваги через свою неналежну поведінку в стінах парламенту. Однак, судячи з усього, попередні скандали не бентежать Ківу. 15 січня нардеп знову попався на перегляді оголених фотографій дівчини в залі Ради. Відповідні кадри опублікувало видання ТК Медіа (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На відео можна побачити, як Ківа отримує нове повідомлення і відкриває WhatsApp messenger. На його екрані з'являються знімки оголеної дівчини, зроблені перед дзеркалом. Нардеп переглянув фото, після чого закрив месенджер і прибрав телефон.

Варто відзначити, що на відміну від минулого разу, Ківа «впорався» набагато швидше і не став робити зайвих рухів руками.

Примітно, що поки Ківа вивчав знімки, спікер парламенту Дмитро Разумков закликав депутатів голосувати за законопроект. Весь цей час поруч з нардепом сиділа його колега по фракції Наталка Королевська, однак, судячи з усього, вона не помітила, чим займається її сусід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Ілля Ківа відзначився черговою витівкою в Раді. Відповідне відео було опубліковано на Youtube.

Повідомляється, що парламентарій Ілля Ківа у робочий час в залі Верховної Ради дивився неоднозначний відеоролик.

На ролику, який переглядав Ілля Ківа, чоловік займається жимом штанги, до нього підходить тренер, знімає штани і голою дупою сідає йому на обличчя.

Судячи по інтерфейсу, скандальний парламентарій зберіг цей відеоролик собі на мобільний телефон.

Також ми писали про інтим-скандал, в який вляпався Ілля Ківа. Нардеп в залі Парламенту смикав свої штани після листування з красунею-моделлю з Одеси Юліє. Панкратовою.

Журналісти зняли Ківу, як він, сидячи в кріслі в Раді почав активно смикати область ширінки, а потім для чогось помацав свої шкарпетки. У ЗМІ дізналися, ким є та дівчина, через яку так розхвилювався Ківа і яка стала причиною інтимного конфузу обранця.

Нагадаємо, "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".

Як повідомляла Politeka, нардеп Ківа відскіпався від покарання, гримить скандал: "Лежав у психлікарні...".

Також Politeka писала, що Ківа знову осоромився дикими рухами в Раді, в мережу злили відео.