Майбутній премьер-міністр Росії Михайло Мішустін, якого обравдля цієї посади Володимир Путін потрапив до списку бази "Миротворець"

Так сайт оперативно відреагував на рішення Володимира Путіна призначити Мішустіна новим головою російського уряду. Внесли його в базу відразу ж 15 січня.

При цьому на сайті говориться, що Мішустін є російським окупантом, який скоїв замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим.

зокрема, 29 липня 2015 року, будучи главою Федеральної податкової служби Росії, Мішустін відвідав податкову інспекцію в тимчасово окупованій Ялті, де провів нараду з керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу".

Нагадаємо, в середу, 15 січня, російський Кабмін у повному складі пішов у відставку. Про це оголосив його голова Дмитро Медведєв після розмови з президентом РФ.

Вже ввечері Путін запропонував кандидатуру на посаду нового глави уряду. Він хоче доручити цю посаду глави Федеральної податкової служби (ФПС) Росії Михайлу Мишустину.

Мішустін народився в 1966 році в Москві. Він закінчив Московський станкоінструментальний інститут. На держслужбу Мішустін прийшов у 1998 році, коли його призначили державним податковим інспектором управління з розгляду податкових спорів при Держподатслужбу Росії. Пізніше він став заступником керівника служби, яку згодом перейменували в Міністерство з податків і зборів. Таким чином Мішустін став заступником міністра.

Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".

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