Некомпетенстность депутатів та їх непомірні апетити завдають непоправної шкоди рейтингу президента України Володимира Зеленського

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив політтехнолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

За його словами, сьогодні у владі все гірше, ніж могли собі уявити навіть дуже досвідчені «політичні психіатри», і найбільш яскраво це проявилося в скандалі з зарплатами чиновників, що не просто великі, а астрономічні з точки зору простого українця.

«Особливо яскраво на цьому тлі виглядає міністр Малюська, який плаксиво вважає, що йому повинні зараз багато платити. Тому що після звільнення його ніхто не візьме на роботу). Цінний працівник. Його обов'язково потрібно було робити міністром юстиції. Ідеально підходить для країни дурнів... «Найвпливовіший» і найкорисніший співробітник Укроборонпрому Найєм про свої 300 тисяч дод/доходів всерйоз так і навіть з образою міркує - «це ж плата за волонтерство ДО призначення»... Легендарний вже поштовик-неадекват) Смілянський кілька повноцінних робочих днів «корисно» провів у фейсбучних баталіях, погрожуючи, ображаючи і доводячи, що жлоб, при якому все звалилося, повинен отримувати багато)...», – пише він.

При цьому, впевнений Подоляк, ці люди ніколи не зрозуміють претензій суспільства. Більш того, ще й ображаються на них.

«Очевидно, що хлопці навіть не хочуть знати, що таке сучасна держслужба і які критерії успішності... Очевидно, що нинішній рожевощокий призов не бачить волаючого дисонансу між рівнем життя в країні та рівнем різко збільшеного власного забезпечення...», – зазначає політтехнолог.

За його словами, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який спробував було виправдати непомірні апетити своїх міністрів боротьбою з корупцією, взагалі не має авторитету.

«Гончарук, на жаль, ідеальний приклад людини, що ніколи й нічого в житті не досягнув, але вміло тягав за кимось брудні штани як «помічник». Зрозуміло, його слова і його pr-п'ятихвилинки, що мертвому припарка)», – підкреслив автор.

Ці люди не думають про те, як піднімати країну. Всі їхні думки про те, кому і скільки треба бюджетних грошей. І така байдужість до прямих обов'язків пояснюється тим, що вони абсолютно не переживають за свою репутацію. "Адже вони – ніхто". Страждають інші.

«Це щосили б'є по репутації тільки однієї людини - президента Зеленського. Тому що суспільство має повірити, що або Зеленський привів завідомо мародерську команду, яка тупо роздягає бюджет, або він не має ніякого впливу на цих хлопців і не може виразно вломити ідіотам і розігнати цей солодкий ідіотський гурток...», – резюмував Подоляк.

кружок... «полезных идиотов») Все несколько хуже, чем могли представить себе самые прожжённые политические психиатры.... Gepostet von Михаил Подоляк am Mittwoch, 15. Januar 2020

Раніше ми писали, що в мережі з'явився запис людей, голоси на якому дуже схожі на голос Гончарука та заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової і глави Мінфіну Оксани Маркарової. Сторони обговорювали курс долара й економічні питання перед зустріччю із Зеленським. Гончарук у розмові його назвав "тупим президентом".

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський після скандалу з прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука зустрівся з заступниками голови фракції політичної партії «Слуг народу»

Нагадаємо, Зеленський несподівано змінив вік призовників, цього багато хто боявся.

Як повідомляла Politeka, що Пальчевський пояснив, що відбувається з курсом валют, і розкрив роль Зеленського.

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