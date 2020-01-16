Екс-президент Петро Порошенко кинувся на захист прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, але українцям це взагалі не сподобалось

Як відомо, ввечері 15 січня в соцмережах поширили аудіозаписи, нібито з наради у Верховній Раді. На ньому начебто обговорювали економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським. На записах людина з голосом, нібито схожим на голос Гончарука, зокрема називає себе "повним профаном" в економіці.

Як повідомляє Politeka.net, на Телеграм-каналі Klymenko Time з'явився скрін посту екс-президента України Петра Порошенка, який несподівано заступився за прем'єр-міністра Олексія Гончарука після скандалу з аудіозаписами.

"В полку захисників прем'єр-міністра Олексія Гончарука прибуло. Ніхто інший як сам Петро Порошенко вирішив захистити главу уряду. Приплів він до позиції свою стару пісню про головне - російський слід, антиукраїнські сили, канали олігарха", - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

Зокрема Петро Порошенко заявив, що записи були оприлюднені в інтересах неукраїнських сил, а також олігарха і колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського. А спроби роздути скандал роблять неукраїнські сили.

"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Тому що цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем'єр-міністра і керівництва економічного блоку. Подивіться, на яких каналах вийшла в першу чергу атака на український уряд - на російських каналах та на каналах одного відомого олігарха ", - заявив він.

Користувачі мережі не змогли пройти повз і почали активно коментувати пост екс-президента. Багато користувачів мережі висміяли заяву Порошенка.

"Знову нісенітницю розповідає. А ви як зазвичай ведетесь", "Рука Росії регулярно підливає Петропе Рошенко в стакан", " Говоряча голова держдепу чітко відпрацьовує бабло)", "Вистачить гавкати, долаялся. Йди працюй, піднімай держава, яку втопив обіцянками", "Ой яке "осине гніздо" порушено! Вас всіх олігархів, які присмокталася до КИШЕНІ,гнати в шию з влади давно пора!", "Схеми знає! Нещодавно з них зістрибнув!", "Соловей соловейко бреше як пісня ллється".

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