Народні депутати, тримаючи в руках шматки вугілля і відбійний молоток, вимагали виплатити зарплату українським шахтарям, яку не видають вже півроку.

Про це заявив нардеп Сергій Шахов з трибуни парламенту.

Таким чином Сергій Шахов, Лукашев Олександр, Сергій Вельможний, Олександр Сухов і мажоритарники всієї України вирішили привернути увагу до грошових проблем українських шахтарів.

"Шахтарі чекають, поки тут, у парламенті, змусять Кабмін заплатити їм зарплати. На День шахтаря гроші не дали, на Новий рік гроші не дали, на Різдво гроші не дали. Наступного тижня віддайте гроші, гроші є, ми проголосували за бюджет", - заявив нардеп Сергій Шахов з трибуни парламенту.

Депутат зазначив, що Команда Шахова вимагає негайного втручання президента в оплату зарплати шахтарям та розвитку вугільної галузі.

"Нагодуйте людей! Сьогодні з цією трибуною ми закликаємо чиновників перестати ігнорувати шахтарів і їх сімей. Адже вже завтра на вулицю можуть вийти тисячі», - заявив Сергій Шахов.