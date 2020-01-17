Андрій Пальчевський на тлі можливої відставки Олексія Гончарука поцікавився, яка доля чекає на інших членів його Кабміну, які вже встигли засвітитися в гучних скандалах

Як повідомляє Politeka, український телеведучий, бізнесмен і політичний експерт опублікував нове відеозвернення, в якому прокоментував новину про те, що Олексій Гончарук написав заяву про відставку (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Здійснилося! Альоша наш, кіндерсюрприз нашої економіки, який, як він сам зізнався, профан в економіці, написав заяву під тиском громадської думки», - заявив Пальчевський.

При цьому ведучий звернув увагу, що голова Кабміну не єдиний, кому варто було б задуматися про звільнення. Серед інших кандидатів «на вихід» Пальчевський згадав міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського, який виписав собі мільйонну премію.

«А що робити з Миловановим, цим переможцем та організатором всіх наших економічних поразок, який, схоже, збирається зараз оформити земельку народну здогадайтеся кому? Якщо йде перший, давайте вже вся решта! Особливо після того, як люди повідомляють, що платіжки за цей місяць найтеплішої в історії України зими стали вище», - обурився експерт.

Відзначимо, що раніше Пальчевський прокоментував записи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами з керівництвом Кабміну і Нацбанку, що з'явилися в мережі.

З цього приводу український телеведучий і бізнесмен записав відеозвернення.

«Альоша раптом заявляє, що у президента туманне уявлення про економіку і примітивне уявлення ще про щось. Ми, вибираючи Зеленського, розуміли, що ніякого іншого уявлення у нього про економіку бути не може. За винятком абсолютних ідеалістів, які думали, мабуть, що в 95-му Кварталі ввечері студіювали Карла Маркса або Адама Сміта, і Володимир Олександрович швидко бігав здавати це Інститут економіки Академії наук. Цього природно не було», - зазначив він.

При цьому Пальчевський вважає, що в ситуації, що склалася, президент Володимир Зеленський зобов'язаний звільнити Гончарука.

Идите все!!! идите все!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 17. Januar 2020

Нагадаємо, Пальчевський розкрив свої побоювання про найближче майбутнє: «Вони мене застрелять...».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський повідомив Зеленському, як поквитатися з Гончаруком.

Також Politeka писала, що Пальчевський різко відреагував на захмарні премії в «Нафтогазі»: «Та що ж це робиться?».