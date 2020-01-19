Депутат Державної думи РФ з анексованого Криму Андрій Козенко назвав території так званих ЛНР/ДНР "особливими суб'єктами РФ

Заява Козенко опублікованоа на YouTube-каналі телекомпанії "Юніон", передає Politeka.net

"Ми публічно говоримо про те, що Донецька і Луганська народні республіки сьогодні є особливими суб'єктами Російської Федерації”, - заявив він і закликав нарощувати економічні зв'язки і політичну співпрацю з сепаратистськими “республіками”.

На думку Козенка, Росія тим самим "дає посилання всій території України, як треба єднатись" і створювати нові сепаратистські проросійські рухи.

Виступ Козенка пройшло в аннексированном Сімферополі під час святкування 366 річниці Переяславської Ради. Також на “святі” були присутні сепаратисти з псевдо республік. Характерно, що зібралися сепаратисти біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, якого в Україні часто критикують за підписання союзу з Москвою.

Раніше ми повідомляли, що президент РФ Володимир Путін збирається тиснути на президента України Володимира Зеленського в частині визнання сепаратистів, що може призвести до громадянської війни на території країни. Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на Youtube-каналі.

При цьому варто пам'ятати, що Володимир Путін і далі планує створення "Новоросії" на території України. Він тешися мрією захопити більшу частину України, щоб створити на цих територіях концепт вигаданої "Новоросії".

За словами журналіста Віталія Портникова, своїм візитом в окупований російськими військами Крим лідер Кремля натякнув Україні про готовність почати війну в Чорному морі.

Нагадаємо, відомий кримчанин поплатився за любов до Путіна.

Як повідомляла Politeka, адепт "Новоросії" на власній шкурі випробував "русский мир".

Також Politeka писала, що экс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.