17 депутатів від «Слуги народу» складуть президенту і прем'єр-міністру компанію на економічному форумі в Давосі

Як стало відомо, на Всесвітній економічний форум у Давосі, який пройде 21-24 січня, планують відправитися 17 нардепів від фракції «Слуга народу». Про це повідомили в прес-службі політичної сили.

«17 народних депутатів з фракції "Слуга народу" візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі», - розповіли у фракції 20 січня.

Зокрема, стало відомо, що до Швейцарії відправляться голова фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Підласа, Юлія Овчиннікова та інші.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський поїде на форум разом з Олексієм Гончаруком.

Програмою візиту передбачений виступ голови держави під час Давоського форуму. Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Варто відзначити, що українці сприйняли новину про поїздку майже двох десятків депутатів досить неоднозначно. Зокрема, багато хто задався питанням про те, за чий рахунок полетять народні обранці.

«За чиї гроші поїдуть ці клоуни?», «Ці круті хлопці...з дипломами трускавецької академії...вони там всіх цих випускників гарвардів і оксфардів порвуть як тузік грілку», «А чому не в Трускавець? Він ближче і дешевше», «По приїзду в Давос їм треба роти скотчем заклеїти, а то після їх розумних промов економічний форум перетвориться на лігу сміху», «Хоч відпочинуть бідолахи, а то тут їх нарід вже дістав своімі "почемузарплатаминистранеминималка?"», «Це форум топ економістів, фінансистів, підприємців. Що будуть там робити "трускавецькі туристи"???», «Заслужили путівочку за гроші платників податків?! А яка "концертна програма?», «може нехай на передок прокотяться, "мир" подивляться???», - пишуть люди в обговоренні відповідної новини.

Раніше ми писали про те, що некомпетентність депутатів та їх непомірні апетити завдають непоправної шкоди рейтингу президента України Володимира Зеленського.

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив політтехнолог Михайло Подоляк.

За його словами, сьогодні у владі все гірше, ніж могли собі уявити навіть дуже досвідчені «політичні психіатри», і найбільш яскраво це проявилося в скандалі з зарплатами чиновників, що не просто великі, а астрономічними з точки зору простого українця.

Нагадаємо, оточення Зеленського поставило президента на розтяжку, названі імена.

Як повідомляла Politeka, слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа.

Також Politeka писала, що стан Зеленського різко погіршився, останні фото говорять самі за себе.