Згідно з опитуванням, випереджають інших кандидатів Андрій Пальчевський та Віталій Кличко
Так, результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного з 8 по 11 січня у Києві, показали, хто лідирує в гонці.
Чинний мер Києва Віталій Кличко знаходиться на першому місці з 30,9 відсотками, за ним йде український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, якого готові підтримати 19,7 відсотків киян.
В цілому, картина з рейтингами виглядає наступним чином, без врахування партії:
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Віталій Кличко - 30,9%
Андрій Пальчевський - 19,7%
Сергій Притула - 9,9%
Микола Томенко - 9,2%
Олександр Попов - 7%
Олександр Ткаченко - 6,4%
Дмитро Гордон - 4%
Андрій Білецький - 3,9%
Борислав Береза - 2,9%
Андрій Іллєнко - 2,1%
Володимир Бондаренко - 2,3%
З урахуванням партійної підтримки:
Віталій Кличко ("УДАР") - 30%
Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%
Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергій Притула ("Голос") - 10,3%
Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%
Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%
Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%
Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%
Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
Зазначимо, 21 відсоток опитаних ще не визначились з перевагами.
Соцдослідження показало, що порівняно з попереднім роком, відбулося зростання впізнаваності Пальчевського. Якщо порівнювати рейтинги, то раніше цей показник був на рівні 63%, тоді як на початок 2020 вже 64%. Поряд з цим, впізнаваність його опонента Віталія Кличка знизилася: було 96%, стало 94%.
На думку експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спірідонова, зростання впізнаваності Пальчевського відбулося через його медійність і активну позицію.
Спірідонов також оцінив шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому "1" і "2" за п'ятибальною шкалою.
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Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, хто підніме рейтинг Зеленського відразу на 30%: «паличка-виручалочка».