Згідно з опитуванням, випереджають інших кандидатів Андрій Пальчевський та Віталій Кличко

Так, результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного з 8 по 11 січня у Києві, показали, хто лідирує в гонці.

Чинний мер Києва Віталій Кличко знаходиться на першому місці з 30,9 відсотками, за ним йде український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, якого готові підтримати 19,7 відсотків киян.

В цілому, картина з рейтингами виглядає наступним чином, без врахування партії:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

З урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Зазначимо, 21 відсоток опитаних ще не визначились з перевагами.

Соцдослідження показало, що порівняно з попереднім роком, відбулося зростання впізнаваності Пальчевського. Якщо порівнювати рейтинги, то раніше цей показник був на рівні 63%, тоді як на початок 2020 вже 64%. Поряд з цим, впізнаваність його опонента Віталія Кличка знизилася: було 96%, стало 94%.

На думку експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спірідонова, зростання впізнаваності Пальчевського відбулося через його медійність і активну позицію.

Спірідонов також оцінив шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому "1" і "2" за п'ятибальною шкалою.

Нагадаємо, Пальчевський назвав несподівану версію аварії Боїнга в Ірані: «На борту летів…».

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