Придністровський сценарій – найбільш компромісний для України і НАТО точно не стане втручатися в конфлікт на Донбасі

Таку думку Главреду висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Коментуючи заяву заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса про хорватський сценарії на Донбасі, він висловив упевненість, що це не спрацює.

"НАТО точно не стане втручатися в конфлікт і робити роботу за нас. Адже це військово-політична організація, яка об'єднує дуже багато країн і для них в цілому це некритичний момент. Але для окремих країн Альянсу, наприклад, для Франції та Німеччини, це критичний момент для того, щоб закрити українське питання", - пояснив експерт.



Крім того, він висловив упевненість в тому, що варіант замороженого конфлікту на Донбасі буде найбільш прийнятним для України.

"Варіант придністровського сценарію – найбільш компромісний для нашої країни. Умовно патріотична частина суспільства готова до такого сценарію, при якому припиниться стрілянина", - сказав експерт.

За його словами, не варто порівнювати Україну з Хорватією, бо ми маємо справу з ядерною країною.

"Хорвати тоді фактично мобілізували все своє населення (республіка невелика три мільйони все-таки) і змогли у себе ліквідувати осередки типу "ЛДНР". Але тут непорівнянні потенціали, так як Росія - це ядерна держава", - уклав експерт.



Раніше колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдик заявив, що конфлікт на Донбасі буде заморожено сценарієм Придністров'я.



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