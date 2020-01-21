Придністровський сценарій – найбільш компромісний для України і НАТО точно не стане втручатися в конфлікт на Донбасі
Коментуючи заяву заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса про хорватський сценарії на Донбасі, він висловив упевненість, що це не спрацює.
"НАТО точно не стане втручатися в конфлікт і робити роботу за нас. Адже це військово-політична організація, яка об'єднує дуже багато країн і для них в цілому це некритичний момент. Але для окремих країн Альянсу, наприклад, для Франції та Німеччини, це критичний момент для того, щоб закрити українське питання", - пояснив експерт.
Крім того, він висловив упевненість в тому, що варіант замороженого конфлікту на Донбасі буде найбільш прийнятним для України.
"Варіант придністровського сценарію – найбільш компромісний для нашої країни. Умовно патріотична частина суспільства готова до такого сценарію, при якому припиниться стрілянина", - сказав експерт.
За його словами, не варто порівнювати Україну з Хорватією, бо ми маємо справу з ядерною країною.
"Хорвати тоді фактично мобілізували все своє населення (республіка невелика три мільйони все-таки) і змогли у себе ліквідувати осередки типу "ЛДНР". Але тут непорівнянні потенціали, так як Росія - це ядерна держава", - уклав експерт.
Раніше колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдик заявив, що конфлікт на Донбасі буде заморожено сценарієм Придністров'я.
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