Визначені фаворити перегонів за посаду мера Києва

Про це свідчать результати опитування про електоральні вподобання мешканців столиці.

Так, чинний мер Києва Віталій Кличко набрав 30,9 відсотків голосів, на другому місці опинився телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський, якого на сьогодні підтримують 19,7 відсотків жителів Києва. Інші ймовірні кандидати відстають з великим відривом.

Варто відзначити, що у порівнянні з попереднім рейтингом, оприлюдненим в кінці 2019 року, змінилася впізнаваність можливих кандидатів. Приміром, у Пальчевського цей показник збільшився з 63 до 64,2 відсотків. Тоді як у його головного суперника чинного мера спостерігається зниження впізнаваності - з 96 до 94 відсотків. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.

Зростання впізнаваності Пальчевського може бути пов'язаний з його діяльністю в мережі. Зокрема так вважає експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов, прокоментував результати рейтингу. Як відомо, Пальчевський активно записує відео, в яких висловлює свою точку зору з усіх актуальних процесів і подій України. Крім того, він частий гість політичних програм.

"Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах... Він медійно дуже активний", - зазначив Спиридонов.

Нагадаємо, з листопада 2019 року без урахування рейтинг партії Андрія Пальчевського виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).

Зазначимо, згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому “1” і “2” за п'ятибальною шкалою. Спиридонов зазначив, що Кличко вважають “твердим двієчником”. Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці.

Так, повний рейтинг кандидатів без урахування партії виглядає наступним чином:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

З урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Варто відзначити, що трохи більше 20 відсотків опитаних поки не змогли відповісти на питання, кого вони бачать мером. Соціологічне дослідження проводила ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 8 по 11 січня у Києві.

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