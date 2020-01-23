Більше двох десятків депутатів, переважна більшість з яких – «слуги народу», полетіли разом з президентом Володимиром Зеленським у Давос

Вже другий день мережа кипить обуренням з цього приводу, оскільки вояж такої кількості народних обранців на подібний захід, м'яко кажучи, незрозумілий, передає Politeka.

Наголошується, що візит кожного з депутатів влетить у чималу копійку. Так, переліт туди і назад обійдеться одному нардепу в 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.

Хто оплачує банкет – історія замовчує, оскільки раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що парламентарії летять за свої гроші, і навряд чи ці цифри з'являться в деклараціях депутатів.

За рахунок держави в Давос вирушили президент Володимир Зеленський, прем'єр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Тим часом у коментарях під публікаціями на тему «швейцарських канікул» слуг народу не вщухає праведне обурення.

«А чому летять одні "слуги", нших депутатів не беруть у свою компанію?», «за чий рахунок їдемо панове депутати впадіть на землю грішну і подивіться, як народ вас любить», «А що війна вже закінчилася, чи у нас стало краще з економікою ?? Звичайно, президент повинен їхати не один, але ж і не повний літак «слуг»», «От тепер нехай в Раді кожен з них розповість про результати поїздки!!! І по ТБ показати!!!», «А народ країни їм дозволив?», «стадо...», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, Пальчевський попередив Зеленського про "хлопчиків-коломойчиків"

А ще Politeka писала, що "Слугам народу" хочуть урізати скандальні зарплати до дев'яти тисяч

Також Politeka повідомляла, Гончарук влаштував неабиякий переполох у Давосі.