Більше двох десятків депутатів, переважна більшість з яких – «слуги народу», полетіли разом з президентом Володимиром Зеленським у Давос
Вже другий день мережа кипить обуренням з цього приводу, оскільки вояж такої кількості народних обранців на подібний захід, м'яко кажучи, незрозумілий, передає Politeka.
Наголошується, що візит кожного з депутатів влетить у чималу копійку. Так, переліт туди і назад обійдеться одному нардепу в 24 тисячі гривень на літаках МАУ. Проживання у готелі одну людину в середньому вийде 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.
Хто оплачує банкет – історія замовчує, оскільки раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що парламентарії летять за свої гроші, і навряд чи ці цифри з'являться в деклараціях депутатів.
Літак з людьми впав біля аеропорту: "ніхто не вижив", деталі і кадри з місця трагедії
Головне за ніч: заява Зеленського про Путіна, переполох у Давосі і новий курс валют
Зеленського сильно образили: розкрилися справжні зарплати президента і Разумкова, цифри вражають
Роздягнена екс-ВІА Гра задерла ноги і застигла в пікантній позі: "Кокоси ми вже бачили"
За рахунок держави в Давос вирушили президент Володимир Зеленський, прем'єр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Тим часом у коментарях під публікаціями на тему «швейцарських канікул» слуг народу не вщухає праведне обурення.
«А чому летять одні "слуги", нших депутатів не беруть у свою компанію?», «за чий рахунок їдемо панове депутати впадіть на землю грішну і подивіться, як народ вас любить», «А що війна вже закінчилася, чи у нас стало краще з економікою ?? Звичайно, президент повинен їхати не один, але ж і не повний літак «слуг»», «От тепер нехай в Раді кожен з них розповість про результати поїздки!!! І по ТБ показати!!!», «А народ країни їм дозволив?», «стадо...», – пишуть користувачі.
Нагадаємо, Пальчевський попередив Зеленського про "хлопчиків-коломойчиків"
А ще Politeka писала, що "Слугам народу" хочуть урізати скандальні зарплати до дев'яти тисяч
Також Politeka повідомляла, Гончарук влаштував неабиякий переполох у Давосі.