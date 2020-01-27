Джон Болтон, колишній радник президента США Дональда Трампа, підтвердив, що американський лідер дійсно заморозив військову допомогу Україні з метою отримати бажане

Болтон описав ситуацію в неопублікованих мемуарах, передає газета The New York Times. За його інформацією, Трамп затягнув з військовою допомогою для України у розмірі 391 млн доларів з тим, щоб змусити тодішній уряд почати розслідування у відношення сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

Також Болтон у своїх спогадах стверджує, що разом з держсекретарем Майком Помпео, а також головою Міноборони Марком Есперо намагався переконати Трампа розблокувати допомогу, але той був непохитний.

"Президент Трамп в серпні сказав своєму раднику з питань національної безпеки, що він має намір надалі заморожувати 391 млн доларів військової допомоги Україні, поки офіційний Київ не допоможе з розслідуванням проти демократів, включаючи Байдена", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Трампа цікавила передача матеріалів про зв'язок Байдена з прихильниками Клінтон в Україні.

Крім того, за інформацією Болтона, Трамп під час зустрічі, де обговорювалася поїздка до Києва на інавгурацію президента України Володимира Зеленського, критикував Україну, згадуючи як українські чиновники хотіли перешкодити його приходу до влади в США.

Раніше ми повідомляли, стало відомо, як Трамп помстився Зеленському за відмову розпочати розслідування проти Байдена. За словами затриманого соратника адвоката Трампа Рудольфа Джуліані Льва Парнаса, президент США дав вказівку віце-президентові Майку Пенсу не їхати на інавгурацію Зеленського, оскільки Київ нібито відмовився продовжити розслідування проти опонента Білого дому.

Парнас також додав, що Києву поставили різкий ультиматум: якщо Україна не оголосить про розслідування проти Байдена, то відносини із Сполученими Штатами стануть "зіпсованими".

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