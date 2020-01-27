Останні заяви президента України Володимира Зеленського та його оточення про готовність до мирного врегулювання конфлікту з РФ, грають проти інтересів нашої країни
Як повідомляє Politeka.net, таку заяву зробив український журналіст Роман Цимбалюк на своєму особистому Телеграм-каналі.
На його думку, така риторика з боку України дає привід РФ думати, що наша країна готова до капітуляції.
Він зазначає, що влада України повторює про мир ще з виборчої кампанії, але це не допомагає Україні закінчити збройний конфлікт на Донбасі. Тому вони вже стали заручниками власних обіцянок, адже обіцяли мир, а його все немає і немає.
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"Представник "слуг народу" в Давосі в інтерв'ю російським ЗМІ почав виправдовуватися, що у нас точно немає військового плану звільнення Донбасу. Про це говорить і президент", – обурився Цимбалюк.
Журналіст вважає, що такі заяви української влади для Росії - вказівка до посилення бойових дій. На це вказує активізація снайперів на Донбасі, які стріляють по нашим військовим.
"Таким чином Кремль пояснює Зе команді: так буде продовжуватися, поки ви не підете на політичні поступки – тобто не здасте Україну. У них логіка цинічна: більше вбивств, нижче рейтинг Зеленського. Ось така політика", – резюмував Роман Цимбалюк.
Також він нагадав Зеленському і його команді, що хоч Кремль і заявляє, що хоче нормальних відносин з Києвом, вони продовжують вбивати українських військових. Наші втрати постійно зростають і на цьому РФ не збирається зупинятися.
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