Голова Сумської облради Володимир Токар очолив «Наш край» в області

Голова Сумської облради Володимир Токар очолив партію «Наш край» в області. Про це було повідомлено на брифінгу для ЗМІ, в якому взяли участь Токар, а також співголови партії Олександр Мазурчак та Сергій Шахов.

Новобраного голову Сумської обласної організації «Нашого краю» представив співголова партії Олександр Мазурчак.

«Сьогодні партія «Наш край» — один із лідерів на місцевих виборах. За результатами виборів в об’єднаних територіальних громадах у минулому році “Наш край” закріпився у трійці лідерів. На сьогодні партію «Наш край» представляють понад 3700 депутатів у місцевих радах, а також близько 100 міських, селищних та сільських голів. І наша команда щодня розширюється! Сьогодні до неї долучився Володимир Токар», – відзначив Олександр Мазурчак.

У свою чергу Володимир Токар пояснив, чому долучився до «Нашого краю».

«За партію говорять її справи, а не слова. І результати виборів у громадах свідчать, що люди бачать та обирають тих, кому варто довіряти. Саме тому я вирішив приєднатися до партії, яка представляє людей справи, професіоналів та господарників. «Наш край» – це розвиток Сумщини!», – зазначив він.

Співголова партії «Наш край», народний депутат Сергій Шахов зазначив, що для партії дуже важливо, щоб у кожному регіоні на чолі її осередків стояли професіонали, яким довіряють люди.

«Це, безумовно, посилення нашої партії на Сумщині», – наголосив Сергій Шахов.

За результатами виборів в об’єднаних територіальних громадах минулого року «Наш край» закріпився у трійці лідерів. На сьогодні партію «Наш край» представляють 3745 депутатів у місцевих радах та 82 міських, селищних і сільських голови.