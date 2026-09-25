Грошова допомога в Харківській області стала доступною пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним родинам — Естонська рада у справах біженців відкрила реєстрацію на програму підтримки ведення сільського господарства.

Нова грошова допомога в Харківській області відкрила можливість отримати виплати для найуразливіших домогосподарств. Восени 2026 року представництво Естонської ради у справах біженців в Україні запустило прийом заявок на програму, що допомагає людям самостійно виробляти продукти харчування та покращувати продовольчу безпеку.

Програма охоплює територію трьох областей. У Харківській області йдеться про чотири райони: Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський. Також допомога доступна в Запорізькому районі Запорізької області та Криворізькому, Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Хто має право на виплату

Щоб претендувати на гроші, домогосподарство повинно мати хоча б одну з ознак вразливості: особи з інвалідністю І-ІІ групи або з тяжкими та хронічними хворобами; родини, де є лише люди похилого віку від 60 років, включно з самотніми; сім'ї, де хоча б один безробітний у віці 50-59 років; родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

До переліку також входять домогосподарства з вагітними жінками та дітьми до двох років, родини з дітьми до 18 років, де є лише один із батьків, домогосподарства, у яких усі члени віком 18-49 років не мають роботи, родини з ветеранами війни, що завершили службу, а також молоді родини, де партнерам до 24 років.

Скільки грошей можна отримати

Розмір виплати залежить від виду господарської діяльності. За виробництво продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті або теплиці виплатять 16 600 гривень. За розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій — 12 780 гривень. Найбільшу суму — 17 381 гривню — отримають ті, хто займається молочним виробництвом, тобто утримує корів, кіз чи овець. Допомога надається одноразовим платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму попереднього запису та підготувати підтверджуючі документи: довідку переселенця (переміщені понад пів року тому), медичну довідку про поранення або психологічні травми через бойові дії з підписом і печаткою лікаря, підтвердження втрати члена родини через війну або довідку про інвалідність унаслідок війни.

Додатково можуть знадобитися акт про руйнування чи пошкодження майна та підтвердження факту проживання в населеному пункті зі списку територій, де велися або ведуться бойові дії. Виплати надаються лише тим, хто відповідає умовам програми, повідомляє видання Новини.LIVE.

Раніше Politeka повідомляла, нова грошова допомога в Харківській області: з 19 вересня можна отримати 10 800 гривень.