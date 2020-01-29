Скандального Євгена Кравцова з 9 млн зарплати звільнили з поста голови «Укрзалізниці»

У середу, 29 січня, Кабмін погодив звільнення голови «Укрзалізниці». Про це на брифінгу оголосив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він розповів про те, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

«Ми погодили звільнення керівника «Укрзалізниці». Це, на нашу думку, важливий крок для перезавантаження цієї важливої державної компанії», - повідомив прем'єр.

Примітно, що відставка Кравцова сталася на тлі новин про те, що управління "Укрзалізниці" буде передано під контроль німецької компанії Deutsche Bahn.

Варто відзначити, що Кравцов говорив про те, що хоче піти у відставку ще в кінці минулого року. Він стверджував, що планує перейти в публічний сектор.

Кравцов очолював «Укрзалізницю» з 30 березня по 25 травня 2016 року, а потім з 10 серпня 2017 року. Він також обіймав посаду заступника міністра інфраструктури України.

Звільнення Кравцова в уряді анонсували заздалегідь. Так, ми писали про те, що його звільнять з посади протягом найближчих тижнів. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в кулуарах форуму "Дороги UA 2020".

"Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, що вимагає рішення наглядової ради. Якщо б це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", – заявив Криклій.

Про те, хто буде керувати "Укрзалізницею" після Кравцова, поки невідомо.

Також за словами Криклія, "найближчим часом" будуть змінювати керівництво УЗ, тому що українці отримували послугу вкрай низької якості.

Нагадаємо, що Євген Кравцов, голова "Укрзалізниці", доходами якого зайнялося ДБР, опублікував свої доходи. Документи були подані за 2018 рік. У них зазначено, що його зарплата склала 9,75 млн гривень. У середньому він отримував близько 812 тисяч гривень. Кравцов ще задекларував подарунок від дружини на суму 118 тисяч гривень, а також 20 тисяч доларів і 240 тисяч гривень на рахунках у банку.

Нагадаємо, голова Укрзалізниці отримав 9 мільйонів зарплати і приємний подарунок від дружини.

Як повідомляла Politeka, розкрилися злочини екс-голови "Укрзалізниці" Кравцова, українці в люті.

Також Politeka писала, що голова Укрзалізниці з 9 млн зарплати довів українців, настав час розплати.