Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі є прогрес щодо скорочення обстрілу

Ізраїльські ЗМІ опублікували інтерв'ю з Володимиром Зеленським. У ньому він заявив, що кількість обстрілів скорочується, хоча насправді цього не відбувається. Про це пише Бігус.

"Є дуже складні питання. Я бачу прогрес, так як кількість обстрілів істотно скорочується. Але все ще присутні", - сказав президент України.

Але виявилося, що це не так. Завдяки аналізу ОБСЄ вдалося це дізнатися. В Україні все більше порушують режим припинення вогню в порівнянні з минулим звітним періодом минулого року.

Наприклад, 17 січня поточного року було 690 вибухів, а в минулому році цього числа 280, що майже в три рази менше. 16 січня поточного року було зафіксовано 280 вибухів, а в минулому році 140.

За два тижні до інтерв'ю Зеленського ОБСЄ опублікувала 13 звітів. У чотирьох було збільшення обстрілу в обох областях і лише у двох показники стали менше в обох областях.

Ця тенденція триває не перший місяць. Про таких даних заявив і глава МЗС Вадим Пристайко:

"Що стосується Мінського процесу і збільшення обстрілів, ми звичайно переживаємо за це. Ми обговорювали це з новим діючим головою ОБСЄ, що це значить - спроби зірвати процес або збіг безлічі факторів, які стали причиною зростання обстрілу".

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Співробітники МЗС поплатилися за прорахунки в підготовці поїздки президента Володимира Зеленського в Ізраїль і Польщу .

За інформацією джерела, один із звільнених співробітників відповідав за підготовку текстів виступів президента (спічрайтер). Другий співробітник був начальником відділу, а щодо третього - нічого не відомо.

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