Колишній український генпрокурор Віктор Шокін терміново звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути до відповідальності топ-чиновника США

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України та за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України. Негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки», - йдеться в заяві.

Шокін також уточнив, що погодився покинути свою посаду з-за тиску чиновника.

«протягом останніх місяців 2015 року та перших 2016 року Джозеф Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував в Україну з офіційними візитами, переслідуючи мету проведення з керівниками держави переговорів з мого усунення з посади і, як наслідок, згортання об'єктивного розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних з компанією Burisma Holding Limited (Кіпр), в тому числі сина зазначеного високопосадовця», - підкреслюється в тексті звернення.

За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його, а натомість Україні пропонувалася сума водин мільярд доларів.

Як повідомлялося раніше, екс-мер Нью-Йорка і особистий адвокат нинішнього президента США Руді Джуліані почав публікувати на своїй сторінці в Твіттер докази захоплення влади в Україні адміністрацією колишнього американського президента Барака Обами. За даними Джуліані, п'ять років тому тодішня влада у США запровадила в Україну цілу агентурну мережу на чолі з екс-президентом Петром Порошенком.

Ця мережа вкрала і вивела з України понад 100 мільярдів доларів, наголошує Джуліані. За його словами, покровителями Порошенко і його соратників були Джо Байден, Хілларі Клінтон і інші члени демократичної партії США. Вони не тільки дозволяли українським політикам грабувати країну, але і отримували з цього свої відсотки:

«70% відправлялося покровителям у США, 30% залишав собі Порошенко і члени його режиму», - пояснює Джуліані.

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