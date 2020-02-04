Про цей факт мало хто пам'ятає

Український журналіст Роман Цимбалюк нагадав росіянам, хто підписував капітуляцію Японії

Про це журналіст розповів у своєму авторському відеоблозі на YouTube, передає Politeka.net. Цимбалюк нагадав, що капітуляцію у Японії, яка стала останньою крапкою у Другій світовій війні, приймав українець - Кузьма Дерев'янко.

Про цей забутий нюанс журналіст вирішив нагадати у зв'язку з тим, що російські пропагандисти звинуватили Україну в спотворенні історії Другої світової війни. Цимбалюк у відповідь заявив, що Росія завжди використовує один погляд на історичні події. Тому, саме Росія постійно спотворює історію.

«Ці "товариші" чому так бісяться? Тому що вони пропонують виключно один погляд на історичні події – з точки зору Москви і того, що незалежної української держави не було і бути не може», - зазначив Цимбалюк.

За його словами, якщо розібратися в історичних нюанси, саме Україна як частина СРСР є країною-переможцем у Другій світовій війні.

"До речі, капітуляцію Японії підписував маршал Дерев'янко. Звісно, з України", - заявив Цимбалюк.

Він нагадав, що Кузьма Дерев'янко народився в селі Косеновці в Черкаській області. Вчився він теж в Україні, закінчивши спочатку Київську, а потім Харківську військові школи. Кузьма Дерев'янко є Героєм України. Війну він закінчив у званні генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно теж розлютив росіян озвученими історичними фактами. Під час візиту до Польщі він заявив, що нацистський концтабір Освенцім у 1945 році звільнили українці – Львівська дивізія.

У Росії спільні заяви Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди викликали справжню істерію. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав слова українського лідера образливими. Також він натякнув, що така позиція тільки нашкодить двостороннім відносинам між країнами.

Нагадаємо, що Цимбалюк розкрив жорстокий план Путіна по Україні: "Росія йде на...".

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