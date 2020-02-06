Засідання Верховної Ради у четвер, 6 лютого, обіцяє бути найгарячішим з початку року

Сьогодні повинні розглянути питання про запуск ринку землі в Україні. Депутати від фракції ОПЗЖ і "Батьківщини" намагалися заблокувати трибуну і президію. Під час бійки лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вирвала мікрофон з рук спікера Дмитра Разумкова, поранивши палець.

"Перша кров в Раді. Юлія Володимирівна вириваючи мікрофон порізала палець. Мікрофон зламано. Хто компенсує?", - кадрами в своєму Телеграм-каналі поділився нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Примітно, що за сценою з Тимошенко спостерігав з сесійної зали депутат Юрій Корявченков ("Юзик"), як видно з кадрів.

Раніше ми повідомляли, Разумков ще не оголошував розгляд скандального закону про землю, як за президію вже почалася боротьба. Тимошенко спробувала зірвати засідання, але все ж ситуацію вдалося нормалізувати, і сесія продовжилася, коли за трибуну вийшов заступник спікера Руслан Стефанчук.

Поки в Раді йдуть "криваві бої", зовні під стінами збираються прихильники і противники зняття мораторію з продажу землі. В цілому ситуація на вулиці поки спокійна, на місці працюють правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, в мережі поділилися відео, як Тимошенко приїхала в Раду на елітному Mercedes-Benz S 500 (в кортежі також був позашляховик). Варто відзначити, що вартість такого транспортного засобу дуже недешева. Згідно інформації з сайту автопродажів такий автомобіль обійдеться в 35 000 доларів (850 190,25 гривень).

А ось в 2019 році Юлія Тимошенко подаючи декларацію не вказала, що користується вищевказаними авто. Політик лише вказала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску і ГАЗ-14 "Чайка" (1983 року випуску), які записані на її чоловіка Олександра Тимошенка.

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