Таке купують не від бідності

Міністр Ганна Новосад, яка скаржилася на низьку зарплату, змогла собі дозволити дорогу покупку

Про це пише Страна з посиланням на дані Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Згідно з даними декларації, 29-річна Міністр освіти Ганна Новосад купила квартиру Києві у компанії "Дисбуд". Загальна площа нерухомості, 46,6 кв. м, а вартість - 944,200 тис. грн. Судячи по метражу, можна припустити, що квартира однокімнатна.

Нагадаємо, раніше Новосад потрапила в гучний скандал чере те, що поскаржилася на низьку зарплату. Обурення українців викликала скарга міністра на те, що зарплати в 36 тисяч гривень для неї вистачає, щоб нормально прожити, але цього буде мало, коли з'явиться дитина. Вона додала, що зараз отримує на 10 тисяч менше, ніж до цього вона отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти.

«Як ті бідні депутати вже дістали своїм хамством і жадібністю», «Собаку смаженувона ще не бачила..», «Звільнити без допомоги!», «Нехай проживе на 2000», «А санітаркою вона не хоче попрацювати на 4000гр?», – саме ввічливе, що писали в коментарях з цього приводу в Мережі.

Як повідомляють ЗМІ, до Міносвіти Анна Новосад взагалі ніде не працювала. Вона отримала крісло міністра всього через шість років після того, як отримала вищу освіту.

Судячи з останньої купівлі, фінансові справи у Ганни Новосад йдуть не так погано. Більшість українців при середній зарплаті близько 10-11 тис грн точно не можуть собі дозволити такі покупки.

Також варто відзначити, що кінцевим бенефіціарним власником "Дисбуда" є бізнесмен Олександр Насіковський. Раніше він ставав фігурантом низки антикорупційних розслідувань в ЗМІ.

Нагадаємо, "нищую" Новосад послали шукати нову роботу.

Як повідомляла Politeka, скандальна помилками у Facebook міністр освіти вразила новою заявою.

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