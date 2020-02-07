Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що директор НАБУ Артем Ситник звинувачує інших, тому, що "шукає привід виправдати свою корупцію"

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію Авакова в Twitter.

В якості реакції на слова Ситника про те, що адміністративна справа, через яку він, як директор НАБУ потрапив до реєстру корупціонерів – ніщо інше, як свого роду помста з боку міністра внутрішніх справ за «справу рюкзаків».

Так Аваков у своєму мікроблозі написав:

«Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їх бруд. Навіть можу дати поради:

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Написати в ДБР, що міністр примушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього.

Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили.

Написати в спортлото.

Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати», - тривало написав Аваков з приводу цього всього галасу.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Рівненської області залишив чинною постанову суду першої інстанції, який на початку вересня визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Про це тоді повідомив його адвокат Владислав Кіча:

"Апеляційний суд залишив в силі, тобто без змін, рішення Сарненського суду".

"Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", – зачитал решение судья.

В ходе дачи показаний, Сытник подтвердил, что четыре раза отдыхал на элитной базе. Он также уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями - в общей сложности, гостей было восемь человек.

Кроме того, по словам Сытника, счет за отдых они поделили за восьмерых. В то же время, прокурор утверждает, что свидетели Парух и Сидоренко, которые отдыхали вместе с Сытником, заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Як відомо, Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини штраф держави за відпочинок. Нагадаємо, саме через цей чек чиновник опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, Ситник не вказав у декларації відпочинок.

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