Закон про відкритий ринок землі – ніщо інше, як спроба обікрасти українців, забравши у них останнє, що їх об'єднувало

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Він прокоментував епопею з законом про відкриття ринку землі, яким незадоволені багато українців.

Ведучий нагадав про те, що саме земля об'єднує українців від Тернополя до Маріуполя.

«Вона була саме наша. Не за фактом володіння. А з усвідомлення. Ми були на своїй землі. Тепер це вже не так», - підкреслив Лесєв.

Ведучий нагадав про те, як в 2019 році більшість українців на виборах президента віддали свої голоси Володимиру Зеленському за принципом найменшої «токсичності».

«Зеленський менше всіх дратував. Він і переміг. І давайте прямо – адже ми не очікували від Зеленського золоті гори… Більшість з нас влаштувало те, що Зеленський – не Порошенко. Але от як раз тут нас і обдурили. На імені Зеленського всю владу в країні рейданули порохоботи другого ешелону. Плюс соровські годованці, які при Порошенку і піднялися. Ми отримали владу Порошенка без Порошенка», - заявив Лесєв.

Він звернув увагу на те, що в новому уряді виявилося багато людей, так або інакше пов'язаних з колишнім президентом, і зараз ці люди «намагаються нам всім заткнути рот». Лесєв пояснив, що мова йде про два закони про ЗМІ, які готують українцям міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, а також нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко. Він порівняв ці закони з сучасними російськими реаліями, де людей заарештовують за коментарі в мережах.

«У нас хочуть ввести подібну систему в ЗМІ. Як в Китаї, як в Росії, як у Туреччині. Ось це ми з вами отримали за підсумком виборів 2019 року», - підсумував Лесєв.

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