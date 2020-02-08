Україні вистачає законодавчої бази для проведення виборів на окупованому російськими військами Донбасі

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі українського телеканалу, передає Politeka.net.

Він зазначив, що в Мінських угодах не прописано, який саме закон повинен бути, а зазначено лише те, що вибори на тимчасово неподконтрольному Києву Донбасі мають відбутися за українським законодавством.

«Вибори на Донбасі повинні пройти по українському закону. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори і на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон», - впевнено заявив Дмитро Разумков в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, спікер Верховної Ради додав, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території України, включаючи ОРДЛО, відкритий.

Раніше ми розповідали про запасний план Володимира Путіна щодо Донбасу. Примусова паспортизація, яка активно триває в ОРДЛО, має своєю метою збільшити кількість людей, лояльних до Росії.

Зараз в ОРДЛО всім співробітникам бюджетної сфери, працівникам підприємств, вчителям і лікарям вже прямим текстом кажуть: "хочете зарплату – покажіть паспорт «ДНР» або талон в чергу за паспортом РФ. Немає – до побачення!".

Як стверджують кремлівські куратори, це робиться навмисно. Якщо у Путіна не вийде мирно змусити Україну прийняти свої умови, тобто капітулювати і взяти на себе відповідальність за війну на Донбасі, то тоді у справу запустять сценарій, який умовно можна назвати «Крим-2».

Якщо все піде за планом Кремля, то, цілком ймовірно, що разом з місцевими виборами в Україні пройдуть вибори і на окупованому Донбасі, про що вже є нібито домовленості. Їх планують підписати під час зустрічі нормандської четвірки в квітні.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.