Політолог Валерій Соловей впевнений, що громадянської війни після відходу президента Росії Володимира Путіна не варто чекати
За словами Солов'я, найважливіше питання - це хто опиниться у владі після Путіна. Адже нічого такого не станеться в підсумку. Країна в кризі, але нічого глобального. Про це пише "Оглядач".
"Після відходу Путіна нічого апокаліптичного в Росії не станеться. Буде політична сум'яття, криза. Внесення поправок в російську Конституцію – це початок політичної кризи. Система держуправління ставиться під сумнів. Криза набуде відкриті форми, але до громадянської війни це не призведе", – сказав політолог.
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Експерт додав, що передбачити, хто буде правити, неможливо. Може бути буде реалістичне уряд, а можливо прийдуть ті люди, які набагато гірше Путіна.
"Зараз цього передбачити неможливо. Якщо буде більш-менш реалістичне уряд, він врегулює відносини з Україною і з навколишнім світом. Не зовнішня політика буде для нього пріоритетом, а вирішення внутрішніх завдань. Проте в Кремлі є люди, набагато більш небезпечні для світу, ніж Путін. Це силовики, і влада може опинитися в їх руках", – резюмував Соловей.
Раніше ми повідомляли, що глава РФ Володимир Путін йде з російської політики раніше закінчення його президентського терміну.
Таке припущення зробив російський політолог Валерій Соловей. Крім того, він додав, що з поста президента РФ Путін піде за особистими обставинами, а з 2022 року глава РФ не буде присутня в публічній політиці.
На його думку, для цього в РФ створюють Держрада, який зможе керувати Росією і без президента.
Експерт відзначає, що зміни в Конституції РФ давно замислювалися, а опрацьовувалися з 2017 року.
Нагадаємо, хто насправді керує Росією, спливли несподівані імена
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