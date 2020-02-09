Політолог Валерій Соловей впевнений, що громадянської війни після відходу президента Росії Володимира Путіна не варто чекати

За словами Солов'я, найважливіше питання - це хто опиниться у владі після Путіна. Адже нічого такого не станеться в підсумку. Країна в кризі, але нічого глобального. Про це пише "Оглядач".

"Після відходу Путіна нічого апокаліптичного в Росії не станеться. Буде політична сум'яття, криза. Внесення поправок в російську Конституцію – це початок політичної кризи. Система держуправління ставиться під сумнів. Криза набуде відкриті форми, але до громадянської війни це не призведе", – сказав політолог.

Експерт додав, що передбачити, хто буде правити, неможливо. Може бути буде реалістичне уряд, а можливо прийдуть ті люди, які набагато гірше Путіна.

"Зараз цього передбачити неможливо. Якщо буде більш-менш реалістичне уряд, він врегулює відносини з Україною і з навколишнім світом. Не зовнішня політика буде для нього пріоритетом, а вирішення внутрішніх завдань. Проте в Кремлі є люди, набагато більш небезпечні для світу, ніж Путін. Це силовики, і влада може опинитися в їх руках", – резюмував Соловей.

Раніше ми повідомляли, що глава РФ Володимир Путін йде з російської політики раніше закінчення його президентського терміну.

Таке припущення зробив російський політолог Валерій Соловей. Крім того, він додав, що з поста президента РФ Путін піде за особистими обставинами, а з 2022 року глава РФ не буде присутня в публічній політиці.

На його думку, для цього в РФ створюють Держрада, який зможе керувати Росією і без президента.

Експерт відзначає, що зміни в Конституції РФ давно замислювалися, а опрацьовувалися з 2017 року.

Нагадаємо, хто насправді керує Росією, спливли несподівані імена

А ще Politeka писала, час Путіна на кінець, з'явився невтішний прогноз

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко завдав потужний удар по Путіну, конкуренти РФ потирають руки



