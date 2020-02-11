На сайті президента України Володимира Зеленського з'явився Указ про призначення нового керівника Офісу президента

Як передає Politeka, згідно з указом №48/2020 головою Офісу стає Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу глави держави Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.

Зазначимо, що про звільнення Богдана ряд ЗМІ повідомили ще 10 лютого. При цьому в Офісі Президента ігнорували запити журналістів на цю тему. Нагадаємо, що Андрій Богдан став главою ОП відразу ж після обрання Зеленського президентом. Він був однією з найбільш суперечливих фігур в команді президента.

47-річний Андрій Єрмак був одним із самих маловідомих представників команди Зеленського, але за короткий час набув статусу ключового помічника і радника. Саме Єрмаку довірили міжнародний напрямок, у тому числі переговори з Росією. З літа Андрій Єрмак супроводжував Володимира Зеленського на міжнародних зустрічах. Зокрема, під час зустрічі з віце-президентом США Майклом Пенсом. Єрмак представляв президента на зустрічі нормандської четвірки.

Останнім часом Єрмак займається переговорами з Росією. Він веде діалог з новим представником від РФ з українського питання Дмитром Козаком. Як розповідав Зеленський, Єрмак очолював координаційну групу з обміну полоненими. У партії «Слуга народу» зазначають, що Єрмак намагається триматися подалі від груп впливу всередині партії, але більш всього він близький до групи «Кварталу».

Як повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела, саме Андрій Богдан попросив Зеленського про відставку. Також він розмовляв про звільнення з посади зі своїми заступниками.

До речі, Володимир Зеленський нещодавно визнав наявність конфліктів в його команді. Він додав, що ці розбіжності заважають працювати. Він наголосив, що команда ОП в будь-якому випадку буде втрачати людей, тому що не можна жити в постійному конфлікті. Президент також додав, що працює тільки з тими людьми, яким довіряє.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про прорив в переговорах з Росією і розкрив свою місію: «Це дуже важко».

Як повідомляла Politeka, у Зеленського розставили всі крапки щодо відставки Богдана: "Ніколи не міг подумати...".

Також Politeka писала, що на думку Єрмака, популярність Кличка може ще багато принести Україні.