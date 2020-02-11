Після скандалу з "космічними" зарплатами міністрів в кінці минулого року і заяви голови Кабміну Олексія Гончарука, що питання вирішене, українці затамували подих в очікуванні нових даних

Як передає Politeka.net, на урядовому порталі оприлюднили інформацію про зарплати та премії прем'єр-міністра, міністрів та їх заступників за січень 2020.

Порівнявши цифри з грудневими, стає зрозуміло, що чиновникам дійсно настав час затягнути пояси тугіше, хоча в повідомленні Кабміну уточнюється, що в січні виплати нараховувалися ще за старими правилами.

Але вже в лютому, згідно з прийнятим на днях урядом рішенням, зарплати міністрам та їх заступникам будуть нараховуватися з прив'язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт (прем'єр-міністр і міністри - 5 середніх зарплат, заступники - 4,5). При цьому, премії будуть не більше одного окладу і в відповідності з оцінкою діяльності за результатами кварталу.

А поки прем'єр-міністр Олексій Гончарук отримає за січень після вирахування податків 33 782 грн. Розмір премії становить 20 000 грн, але, нагадаємо, членам уряду її виплатять тільки в лютому. Для порівняння, в грудні 2019 Гончарук отримав - 67 тис. грн.

Оклад віце-прем'єра з питань європейської інтеграції Дмитра Кулеби склав 33 841 грн. Премія буде виплачена в розмірі 17 000 грн. За грудень Кулеба заробив - 86 774 грн.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримає за січень 47 290 грн. Також його чекає премія у розмірі 30 000 грн. Для порівняння в минулому місяці Аваков розбагатів на 186 541 грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов отримає 41 781 грн, і потім премію - 30 000 грн. У грудні він заробив 222 592 грн.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський за перший місяць 2020 року заробив 43 853 грн. Також йому передбачена премія в розмірі 40 000 грн. За грудень міністр отримав 112 905 грн.

Найскромніший оклад за січень буде у міністра Кабміну Дмитра Дубілета і складе всього 12 721 грн. Премія йому не передбачена.

Окремо варто згадати голову Мін'юсту Дениса Малюську, розмір окладу якого за грудень і січень - змінився просто феноменально. Якщо за останній місяць минулого року він отримав 226 тис. грн. То вже в січні (без урахування премій) його зарплата складає 16 058 грн. - тобто зменшилася в 14 разів. Правда в лютому йому обіцяють ще виплатити премію в розмірі 67 200 грн.

Примітно, рекорди по зарплатах на цей раз встановили заступники міністрів, а не самі голови міністерств.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за січень отримає понад 130 тисяч гривень, заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко – 103 тисячі 605 гривень, заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Валерія Юнан – більше 101 тисячі, а заступники міністра культури, молоді і спорту Олексій Сивирин, Ірина Подоляк, Володимир Шумилін і Світлана Фоменко за січень отримають по 80,5 тисяч гривень.

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