Введення підвищених тарифів на доставку газу для населення і промисловості вивело з себе українців

Українців обурила новина про те, що команда Зеленського відмовилася від проведення аудиту результатів приватизації та, відповідно, реприватизації придбаних корупційним шляхом держпідприємств.

За словами експертів, тим самим команда Володимира Зеленського закріпила за українськими олігархами монопольне право на преферентне використання природної ренти в різних галузях української економіки. А це означає, що гроші простих українців знову будуть безконтрольно стікати в кишені олігархів.

Українці одразу розкритикували дії "слуг народу". Багато з них відзначали, що винні ті, хто голосував за нову владу, а тепер доводиться відповідати за власні помилки. Інші висловили думку, що це лише початок, а далі буде ще гірше.

"За що боролися, на те і напоролися", "Це ще не все, це тільки світанок. Світленьке майбутнє попереду. Ось так-от", "Таки слуги проти народу", "Цього можна було очікувати", "Тарифи, медицина, що вони ще вигадають ідіоти?".

Серед коментаторів знайшлися і ті, хто помітив, що навіть Європа не платить таких цін за газ, як Україна. А також заявили, що ще трохи і українці не витримають таких сюрпризів від влади і вийдуть на новий Майдан.

"Наш газ під ногами , а ми платимо за газ у два рази більше, ніж Європа!", "Молодці, ви дали відмашку наступного майдану, який зітре всі", "Одне приходить в голову - всіх послати далеко і безповоротно".

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