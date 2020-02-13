Гончарук приєднався до Зеленському під час передвиборної кампанії

Екс-депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук розповів, звідки взявся прем'єр Олексій Гончарук

До Володимиру Зеленському приєдналися ті, хто підтримував спочатку екс-президента Петра Порошенка. Про це повідомив Ігор Мосійчук, передає "Фром.Юа".

Колишній депутат упевнений, що "Олексій Гончарук випадкова людина на посаді прем'єр-міністра України".

За словами Мосійчука, його запросило оточення Зеленського. Все із-за того, що у нового президента не було команди під час виборів.

"Він був притягнутий оточенням Зеленського до співпраці із-за відсутності команди Зеленського під час виборів", - зазначив політик.

Не тільки Гончарук потрапив так в команду президента:

"Саме так до команди президента Зеленського приєдналися люди, які підтримували президента Зеленського. Це Арахамія, Милованов, Гончарук, Мушак", - додав Мосійчук.

Лобіював призначення Гончарука на пост прем'єра структури Джорджа Сороса. Прем'єр відпрацював в одній з них до призначення:

"В самому призначення Гончарука прем'єром ключову роль відіграла підтримка структур Джорджа Сороса, адже в одній з них він працював перед призначенням", - сказав екс-нардеп.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів про подорожчання газу в січні для українців.

Гончарук під час брифінгу 12 лютого заявив про те, що українцям доведеться заплатити більше. Прем'єр упевнений, що це не істотне збільшення.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівнянні з груднем буде трошки вище. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку зросла", - сказав Гончарук.

При цьому прем'єр додав, що в лютому ситуація повинна змінитися в кращу сторону. Також зазначив, що цієї зими українці мають менше витратити, ніж минулого.

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