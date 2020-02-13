Міністра фінансів України Оксану Маркарову та голову Державної податкової служби Сергія Верланова підозрюють у сприянні корупційним схемам

Про це у своєму Телеграм-каналі написав економічний експерт Юрій Атаманюк.

«Не встиг Гончарук з Верлановим оголосити тотальну переатестацію співробітників податкової служби, у зв'язку з затриманням на хабарі Голови податкової Одеської обл, як тут з'явилася гаряча інфа, звичайно від тих, хто заважає «кришталево чесним» Маркаровій і Верланову реалізовувати реформи», - розповів він.

За словами Атаманюка, йдеться про схеми в податкових службах, через які в бюджет України можуть щомісяця не надходити мільярди гривень ПДВ.

«Так от, нібито в податкових Львівської, Київської, Донецької областей та м. Києві діє конвертаційний центр Васі Костюка, Гриші Козловського і Саші Сивого з обігом 24 млрд в міс, тобто до Бюджету не надходить 4 млрд грн ПДВ щомісяця. І що найнеприємніше, за сприяння, нібито платять щомісяця Верланову 500 000$, а Маркаровый 1 000 000$. Ай-ай-ай, ми з вами звичайно, не віримо, а чи вірять ВБ ДПС, ДБР та ГПУ, ну ну...», - написав Атаманюк.

Раніше Атаманюк розповів про те, що заява голови комітету парламенту з питань соціальної політики Галини Третьякової про підвищення пенсійного віку це безграмотний підхід.

До цього голова комітету парламенту з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла, що підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.



За словами Атаманюка, такі слова голови комітету це безграмотний підхід.

"Коли ми чуємо зараз, що плануються перестановки в уряді і один з кандидатів Третьякова буде як в байці Крилова. Ви хлопці, як не сідайте, гра точно не вийде, тому що ніхто з них не є фахівцем", - зазначив він.

Нагадаємо, Атаманюк розніс уряд Гончарука через пенсійну реформу.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів про знущання над пенсіонерами в Україні.

Також Politeka писала, що Атаманюк вивів Нефьодова на чисту воду з пропажею 12 млрд гривень.