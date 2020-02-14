Журналіст Роман Цимбалюк яскраво поставив на місце спікера МЗС Росії Марію Захарову, яка розкритикувала український законопроект про медіа

Заяву Захарової, а також свої контраргументи Цимбалюк показав у відеоблозі на YouTube. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

"У законопроекті міститься пряма вказівка ЗМІ висвітлювати діяльність російського керівництва в негативному ключі. Планується законодавчо закріпити заборону на популяризацію органів влади держави-агресора. Але взагалі-то виходячи з тієї політики, яку Київ проводить стосовно жителів Донбасу, держава-агресор – це Україна! Але що найжахливіше – держава-агресор щодо власного народу!" – істерично висловилася Захарова.

При цьому Цимбалюк поскаржився її згадати, після чого були введені жорсткі заходи щодо пропагандистських російських ЗМІ.

"Марія Володимирівна, ви б краще в п'ятиріччя Мінських угод пояснили, чому там (на Донбасі. – Ред.) ходять люди в російській військовій формі. Ну, та пора порахувати, скільки ж громадян Росії загинуло на Донбасі за ці п'ять років", – відповів журналіст.

Також Захарову збентежило пропозиція в законопроекті про введення норми про відмову в реєстрації закордонним інформагентствам, чиї керівні органи знаходяться в Росії.

"А де, от цікаво, в європейських конвенціях, загальносвітових регулюють професійну діяльність журналістів матеріалах таке написано? Де таке в принципі дозволяється, заохочується?" – вибухнула претензіями спікер МЗС РФ.

Однак Цимбалюк нагадав Захарової про низку документів, якими знехтувала Росія, коли вторглася в українські Крим і Донбас.

"Якщо Марія Володимирівна запитує, де це написано, в яких документах це все регламентується, у мене є відповідь. Візьміть Мінські угоди, переверніть їх і подивіться – може, на звороті про це написано? Якщо раптом не знайдете норми, тоді подивіться на Будапештському меморандумі, який теж колись був підписаний", – звернувся журналіст до російського дипломата.

"А якщо і там немає, відповідно, потрібно шукати на звороті Великого договору про дружбу, співробітництво і партнерство України і Росії. Тому що в останніх двох документах сказано про територіальну цілісність і суверенітет України. У тому числі – про гарантії РФ. Ось там треба шукати, а не обурюватися", – осадив Захарову Цимбалюк.

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