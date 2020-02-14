З'явилися нові фотографії прем'єр-міністра Олексія Гончарука з молодості

Блогер Зоряна Олексів в мережі опублікувала нову порцію старих фото Гончарука. Вона зазначила, що начебто хлопець був нормальним. Про це пише Pokiteka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Порився трохи в фото-минуле прем'єра Гончарука. І що я вам скажу, начебто нормальні був хлопець. Але в кого перетворився і чим закінчить, а головне, де разом з ним будемо всі ми, українці", - написала блогер.

На одному фото Гончарук позує в боксерських рукавичках, на другому поруч з дівчиною на весіллі, а на третьому показує себе в перуці. Прем'єр завжди був з довгим волоссям, як можна помітити з фото.

Раніше ми повідомляли, що днями в мережі з'явилися старі фото чинного прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як виявилося, ще задовго до свого прем'єрства Гончарук брав участь у масовці ток-шоу Андрія Пальчевського "Про життя", а також брав участь у вуличних акціях.

зокрема, у 2013 році майбутній прем'єр був на мітингу житлових інвесторів біля стін Адміністрації президента.

Олексій Гончарук вимагав повернути людям житло, і навіть пізніше дав коментар журналісту. Тоді ще незнайомець закликав владу вирішити проблему.

Повідомлялося, що Міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував спосіб підрахунку українців з космосу.

Уряд України розглядає можливість проведення перепису населення на окупованій частині Донбасу і аннексированном Криму. За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, це можна буде зробити завдяки супутниковим даними.

"Ми вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам із проектом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проект проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою", - пояснив Дубілет.

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