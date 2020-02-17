З'явилися нові рейтинги політичних партій в Україні, виявилося, що підтримка населення зазнала змін

Згідно з опитуванням, яке провела соціологічна компаниея Socis, підтримка президентської партії "Слуга народу" продовжує різко знижуватися.

Якщо б відбулися позачергові вибори в Раду, то політична сила глави держави змогла б набрати 30,1 % голосів виборців. На другому місці з 10,1% "Європейська солідарність". Партія "Слуга народу" швидко втрачає електоральні симпатії з боку українців, проте все ще значно випереджає найближчого конкурента.

Але, незважаючи на падіння рейтингів, партія президента все ще з величезним відривом випереджає конкурентів. На другому місці з 10,1 % партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 10 % отримала б “Опозиційна платформа — За життя”, а “Батьківщина” Юлії Тимошенко 8,1 %. Не брали б участі в голосуванні 16,5 % опитаних, відмовилися відповідати на це питання 9,4 %.

Зазначимо, раніше політичний експерт Андрій Золотарьов розповів, що зараз рейтинг влади сильно страждає з-за дій уряду.

«Якщо ми подивимося соціології… всі сходяться в тому, що Кабмін дуже швидко набирає негатив. І персонально прем'єр, Кабінет міністрів, вони стають подразником… І з цим треба щось робити. Хоча деякі експерти вважають, що в Україні формула «цар – хороший, бояри – погані» не працює, немає, вона працює. Але, як і будь-яка технологія, вона працює обмежений час. Тут, мені здається, настав час продемонструвати президенту сильну руку», - заявив він.

Експерт нагадав, що одного разу така стратегія спрацювала.

«Пам'ятаємо ситуацію влітку минулого року. Тоді як раз екватор літа, був такий момент стагнації рейтингів і президента, і «Слуги народу». Тижневий тур, Володимир Олександрович їде по регіонах, демонструє сильну руку, входячи в такий спосіб майже Лукашенко… І це вистрелила, це дало плюс 10%», - зазначив він.

При цьому Золотарьов підкреслив, що звільнити прем'єра Зеленський зараз не може.Він порадив провести радикальну реструктуризацію Кабінету міністрів.

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