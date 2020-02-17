У мережі бурхливо обговорюють законопроект, покликаний дозволити 14-річним дітям змінювати стать за власним рішенням

Такий законопроект у Верховній Раді зареєструвала депутат від «Слуги народу» Лада Булах, яка є головою підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні. Документом пропонується дозволити підліткам з 14 років самостійно приймати рішення про своє здоров'я. У разі схвалення законопроекту діти зможуть у 14 років самостійно зважитися на зміну статі. Для цього не знадобитися згода батьків. Також вони зможуть відмовитися від лікування алкоголізму, наркоманії та інших небезпечних залежностей або хвороб.

Відзначимо, що на даний момент відповідальність за здоров'я 14-річних дітей несуть їх батьки. Депутат же хоче віддати право приймати рішення про своє здоров'я підліткам.

Українці дуже бурхливо відреагували на ініціативу «слуги народу», заявивши, що такі законопроекти несуть масу ризиків. На сайті президента України навіть зареєстрували петицію проти даного документа.

«Схаменіться! Такими питаннями (безглуздими) займатися, почніть працювати для людей, для народу який вас обрав. Хіба немає важливих питань в країні, що ви творите, на що ви дітей підштовхуєте, це взагалі абсурд»,

«Бабуся говорила: якщо Бог хоче покарати - відбирає розум. Таке враження, що в цій країні зібрали людей, яких позбавили розуму. Журналістам і людям правду сказати - в'язниця, а дітям до 14 років стать міняти - вперед. З народження дозволити потрібно. Це жах»,

«Неймовірно! І навіщо природа народжує таких ідіоток? Але також виникає питання, як можна обрати в депутати таку ідіотку? Люди! Та ви самі такі», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що на даний момент законопроект відправили автору на доопрацювання.

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