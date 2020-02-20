Повертати окупований Донбас Україні ніхто не збирається, що активно підтверджується діями кремлівських маріонеток

Про це йдеться в новому матеріалі телеграм-каналу «Вільнодумець».

Автор, посилаючись на співробітників Донецької міської ради, повідомляє, що окупаційна влада отримала завдання від Кремля довести кількість жителів ОРДЛО, котрі отримали паспорти РФ, до 300 тисяч.

Враховуючи те, який пресинг розгорнули на окупованих територіях проти власників українських паспортів, така цифра буде досягнута, оскільки сьогодні в «Л/ДНР» паспорт України не вважається документом, що посвідчує особу. За підрахунками місцевих, з урахуванням тих, хто вже звернувся в паспортні столи та зареєстрований на отримання паспортів РФ, набирається 250 тисяч новоспечених російських громадян. І це – не рахуючи військових, облік яких ведеться окремо.

Такий розвиток подій, тотальне «обілечування» паспортами РФ зведе нанівець можливість повернення України в окуповані райони Луганської та Донецької областей.

Ситуацію посилює і підтверджує найпохмуріші припущення й те, що на цих територіях повністю видавлюється українська ідентичність, а російські найманці більше не приховують своїх планів.

«Ніхто не збирається повертати Донбас Україні, передавати під контроль міжнародним моніторинговим комісіям або спільно патрулювати і т. п. Вони претендують на територію всієї Донецької та Луганської областей», – підкреслюється у публікації.

У свою чергу Україна хоч і не згодна з таким розвитком подій, однак досі не завадила агресору в реалізації його планів і не протиставила ворогові адекватні аргументи у відповідь.

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