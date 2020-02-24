В інтернет-мережі розгорівся скандал через молодшого сина експрезидента Петра Порошенка, який засвітився на непристойному концерті в Лондоні

Як повідомляє Politeka, кадри опубліковані на Facebook.

Так, в мережі з'явилися більш чіткі кадри, які демонструють, що на сцені був саме Михайло Порошенко.

«Хлопець, схожий на сина Порошенка, так добре виконує російський реп на концерті репера Face в Лондоні, що його можна сміливо запрошувати на розкачку електорату на всіх політичних сабантуях головного патріота країни, людини, схожої на Петра Порошенка», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Михайло вийшов на сцену до репера Face, коли той сказав: «Росіяни в Лондоні, йопта». Після цього вони почали виконувати трек «Гоша Рубчинський».

«Оце виховав зрадника», «Так він виявляється ще той патріот», «Рухається дивно, напевно угашенный», «а що він даремно татусеві роздавав листівки?», «Шота всіх патріотів в Лондон засмоктує зі страшною силою!», - пишуть вони.

Раніше ми вже розповідали про те, як Михайло Порошенко потрапив у скандал, пов'язаний з Росією. Ще в 2017 році молодший син п'ятого президента Петра Порошенка у Великобританії засвітився в реглані з написом Russia.

Скандальний знімок у соціальних мережах опублікував Сергій Кизиев, з яким Михайло разом навчається в британському коледжі.

Сина відразу ж спробував виправдати сам Петро Порошенко заявив, що Михайло нібито одягнув цей реглан для святкування Хеллоуїна.

"Про футболці. Я дійсно побачив цю фотографію, і я її не бачив раніше це фотографія з приватного Іnstagram, вона стосується ночі на Хелловін, і це був вертеп, вертепна природа. Хтось разрисовался чортом, хтось надів цю футболку. З цього приводу у мене була розмова з моїм 15-річним сином, я вас запевняю, і я знайшов правильні слова, щоб він це зрозумів. Але це була не його футболка, він не використовує її у звичайному житті. Але навіть на Хеловін, я вважаю, що це не добре", - виправдовувався два роки тому Петро Порошенко за молодшого сина.

Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны, человека, похожего на Петра Порошенко. Армия. Мова. Вира. Gepostet von Svetlana Kryukova am Montag, 24. Februar 2020

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