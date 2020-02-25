Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив в Раді з прав людини ООН з гнівним спічем

У своїй заяві він робив відсилання до теми декомунізації в Україні та безпідставно звинувачував чужу державу і Європу в цілому в оскверненні пам'яті про події 1939-1945 років. Так, глава МЗС РФ закликав припинити "вакханалію безпам'ятства" та оголосити перемогу у Другій світовій війні історичним надбанням людства.

"На догоду вузькокорисним інтересам наростають спроби переглянути не тільки рішення Нюрнберзького трибуналу, але і в цілому визнані підсумки Другої світової війни. Все більш цинічні форми знаходить кампанія по фальсифікації історії", – заявив Лавров.

До всього іншого, він причепився до Європи, звинувативши її в тому, що вона нібито "сором'язливо мовчить, спостерігаючи блюзнірську "війну" з пам'ятниками і меморіалами в честь тих, хто ціною свого життя врятував народи континенту від повного винищення".

Він очевидно говорить про пам'ятники радянської епохи, превознесенные пропагандою тих часів, які демонтують в Україні.

"Мовчанням супроводжується і увічнення пам'яті убивць і злочинців, причетних до "втілення в життя" теорії расової переваги. Необхідно припинити цю вакханалію безпам'ятства. Перемога у Другій світовій війні повинна бути оголошена історичним надбанням людства", - заявив Лавров.

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