Скандал з сином Петра Порошенка, який виявився любителем російських реперів, наочно продемонструвала подвійні стандарти колишнього президента України

Як повідомляє Politeka, на це у новому випуску програми «Недобрий вечір» звернув увагу її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він прокоментував скандал, який розгорівся навколо сина екс-президента Михайла Порошенка, який у Лондоні вийшов на сцену під час виступу російського репера Face.

На думку Лесєва, дії сина Порошенка виглядають особливо іронічно на тлі патріотичних заяв його батька.

«Ось Міша Порошенко – абсолютно російський пацан. Вболіває за «Червону машину» у хокеї. Чесно зізнається, що ні**ена не вміє говорити українською. І взагалі, с*ав він на цю Україну. Пацан давно вчиться і живе в Британії…Вільно говорить своєю рідною російською мовою…Слухає вживу своїх улюблених російських реперів. І отримує освіту в кращих школах планети. Його не вчить Новосад і не лікує Супрун. Адже він не бидло і не лошара», - розповів ведучий.

Лесєв нагадав про те, що в той час як діти Порошенка брали від життя все, їх батько позбавляв дітей простих українців місць у дитячих садках, конкурентного шкільної освіти, безкоштовної медичної допомогою і перспективи заробляти на своїй землі.

«Але Порошенко забрав у нас не тільки це. Він ще забрав у мільйонів наших людей почуття людяності. Так, я зараз про Нові Санжари. І про молебні у Тернопільській області, де ставили свічки, щоб туди не приїхали хворі українці. Це Порошенко людей перетворив у тварин. П'ять років стравлював. Ділив людей на сорти», - наголосив ведучий.

Він зазначив, що через подібну політику колишнього президента українці «оскотиніли».

«Коронавірус – це навіть не біда. Дрібна вірусна неприємність про яку скоро забудуть. А ось це скотство з Нових Санжар і тернопільських церков – воно залишиться з нами. Це наш справжній діагноз», - підсумував Лесєв.

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