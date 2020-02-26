Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним таємно запустила забійну ядерну програму

Таке попередження озвучив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський у блозі на "Эхо Москвы". Крім того, він звинуватив лідера РФ у брехні.

Він заявив, що Путін бреше, адже насправді неофіційною військовою доктриною Кремля давно стала "доктрина Патрушева" і "ядерної ескалації для деескалації.

На його думку, своєю агресією проти однієї з держав НАТО в Балтії Кремль розраховує втягнути блок в масштабне військове зіткнення, в якому той покладається на свою конвенційну перевагу. Потім же, зазначив російський політолог, різко підвищивши ставки до ядерного рівня влади РФ будуть "миролюбно закликати противника до припинення вогню і капітуляції".

"Є чимало ознак, що вказують, що путінський Кремль найближчим часом готовий зробити спробу продиктувати Заходу свої умови глобального "оновлення" світового порядку "нової Ялти", – висловився Піонтковський.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін зараз готує конституційні зміни, щоб його наступникам було складно повернути аннексированный Крим.

Про це заявила екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За її словами, конституційні зміни, які зараз готує Кремль, і які повинні дозволити РФ ігнорувати рішення міжнародних судів, стосуються виключно Криму.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили допомогти Путіну.

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