Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Юлія Тимошенко і Віктор Янукович "чоботи однієї пари"

Таку заяву він зробив в інтерв'ю для Української правди. На питання журналіста, чому Ющенко не підтримав Тимошенко в 2010-му, коли вона була суперником Януковича на президентських виборах, він відповів:

"А за що підтримувати Тимошенко? Тимошенко і Янукович - це дві проблеми одного сорту. Це два чоботи з однієї пари".

Ющенко пояснив, що як президент зробив все можливе, він не підтримував на виборах у 2010 році ні Януковича, ні Тимошенко, тому не розуміє, які претензії можуть бути до нього. На його думку, ні Янукович, ні Тимошенко не є хорошим варіантом для України.

"Я не вважав, що Янукович - це план для України. Я не вважав, що Тимошенко - це план для України. У чому моя вина? Як президент я забезпечив чесні вибори, де 14 мільйонів з одного боку голосували, як вони хотіли, і з іншого боку. Ви голосували так, як ви хотіли? Яка у вас претензія до президента? Президент зробив свою місію", - додав екс-президент України.

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