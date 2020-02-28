Верховна Рада України збереться на внеочередноую пленарну сесію в середу, 4 березня з-за прем'єра Олексія Гончарука

На сесії мають розглянути "кадрові питання". Скликана Рада згідно з розпорядженням голови парламенту від 28 лютого на вимогу президента України Володимира Зеленського. Розпочнеться засідання о 16.00. Про це пише "Обозреватель".

Повідомляється, що за непідтвердженою інформацією, будуть перестановки в Кабміні. Можливо, відправлять у відставку прем'єра Олексія Гончарука. Також можуть розглянути питання про звільнення голови НАБУ Артема Ситника.

В телеграм-каналах з'явилася інформація, що президент виступить з критичної промовою. Вона буде в стилі "Голобородько".





Також з'явилося повідомлення прес-службі Офісу Президента України. Там підтвердили іфнормацію, що Разумков на прохання Зеленського збирає Раду. У заяві додано, що будуть включені питання, пов'язані з Кабміном.

Раніше ми повідомляли, що можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра буде фатальним для Зеленського.

Про це в програмі «Не добрий вечір» заявив телеведучий Ігор Лесев:

«Формально, нас зараз намагаються зґвалтувати. Впихнути невпихуєме. Призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром. Тігіпко персонаж дуже дивний в нашій історії і багато в чому вирішальною. Я до сих пір впевнений, признач Кучма саме його наступником, а не Януковича, історія нашої країни склалася б по-іншому", - сказав телеведучий.

Повідомлялося, що подальша доля прем'єр-міністра Олексія Гончарука вирішувалася на терміновому засіданні в Офісі президента України.

Відомо, що вчора, 27 лютого, глава держави Володимир Зеленський зібрав нараду в ОПУ, на якому також було піднято питання про можливу відставку Олексія Гончарука з посади глави уряду.

Наголошується, що крім президента Володимира Зеленського у ній взяли участь Дмитро Разумков, Арсен Аваков, Андрій Єрмак, Сергій Шефір та Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, Ігор Лесев розкрив, чому Зеленський не звільняє профана Гончарука

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