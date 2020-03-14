Український журналіст Андрій Пальчевський активно наздоганяє нинішнього столичного мера Віталія Кличка, про що свідчать результати соціологічного дослідження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 6 по 7 березня.

Так, згідно результатів, нинішнього градоначальника підтримують 26,4% опитаних. А ось на підтримку журналіста Андрія Пальчевського висловилися 22,4% українців.

На третьому місці опинився лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко. Рівень його підтримки становить 10,7%.

Найменше підтримки у «свободівця» Андрія Іллєнка – 1,9% і Борислава Берези – 2%.

До цього ми писали, що Верховна Рада повинна бути відправлена на карантин, а не приймати рішення по земельній реформі під час того, як вся країна переживає за коронавіруса.

Таку думку висловив український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський. Він запропонував обмежити активність Ради на час епідемії коронавіруса.

«Для цього президент повинен проявити президентський характер», - наголосив ведучий.

Він звернув увагу на те, що Україна виділила мало коштів на боротьбу з можливою епідемією китайського вірусу порівняно з іншими країнами. На думку Пальчевського, в цілому ситуація з вірусом в нашій країні виглядає досить підозріло.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.